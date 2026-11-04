Cutral Co fue designada como ciudad madre para coordinar la prevención ante el fenómeno de El Niño

La decisión quedó formalizada este mediodía, con la firma de un Convenio de Cooperación e Intercambio de Información entre la provincia y el municipio

Cutral Co fue designada como ciudad madre para coordinar las acciones de prevención y respuesta ante las posibles contingencias climáticas vinculadas al fenómeno de El Niño. La decisión quedó formalizada este mediodía, con la firma de un Convenio de Cooperación e Intercambio de Información entre el Gobierno de la Provincia del Neuquén y la Municipalidad de Cutral Co.

El acuerdo se concretó en el Salón de Acuerdos Américo Verdenelli, en el contexto de la emergencia meteorológica declarada por un período de seis meses ante los posibles efectos del fenómeno climático.

La iniciativa apunta a fortalecer la coordinación entre las distintas jurisdicciones, anticipar situaciones de riesgo y mejorar la capacidad de respuesta frente a eventos meteorológicos que puedan afectar a la población y la infraestructura de la región.

Del encuentro participaron el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco; el presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín; el secretario del Interior, Gustavo Coatz; y la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos de la provincia, Luciana Ortiz Luna.

También estuvieron presentes el presidente de la Comisión de Fomento de Sauzal Bonito, Fernando Wircaleo, y el secretario de Seguridad Ciudadana de Plaza Huincul, Ramón Lecaro, junto con representantes de las fuerzas vivas de las tres localidades.

Un centro de acopio para fortalecer la respuesta regional

Uno de los puntos centrales del convenio será la creación de un centro de acopio de recursos en Cutral Co, que funcionará como base logística para asistir a la Comarca Petrolera y a otras regiones cercanas ante eventuales emergencias.

La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, destacó el papel que tendrá la ciudad en la planificación territorial y explicó el alcance de la decisión.

“Cutral Co fue designada como ciudad madre para coordinar la estrategia de prevención frente al fenómeno de El Niño. Vamos a contar con un centro de acopio de recursos que permitirá asistir a la Comarca y a regiones vecinas”, señaló.

La funcionaria remarcó que el esquema se sostendrá mediante un trabajo articulado entre Protección Civil, organismos provinciales, el sistema educativo, el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), cooperativas y los distintos equipos de emergencia.

Prevención, información y coordinación

El convenio establece mecanismos de cooperación para compartir alertas meteorológicas, información técnica y herramientas de planificación. También prevé instancias de capacitación destinadas a fortalecer los conocimientos y la preparación de los equipos que deberán intervenir ante posibles contingencias.

Entre los objetivos se encuentran identificar zonas vulnerables, anticipar escenarios de riesgo y establecer procedimientos de actuación conjunta.