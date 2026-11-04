Neuquén capital: un camión volcó en avenida Argentina y Albardón tras quedarse sin frenos

El vehículo se quedó sin aire en el sistema de frenado y el conductor realizó una maniobra para evitar un accidente mayor

Un camión que transportaba carga árida volcó parcialmente este miércoles en la intersección de avenida Argentina y Albardón, en Neuquén capital, luego de sufrir una falla en el sistema de frenos.

De acuerdo con la información disponible, el vehículo se quedó sin aire en el sistema de frenado y el conductor realizó una maniobra para evitar un accidente mayor: desvió la marcha hacia el sector de la barda.

Como consecuencia, el camión terminó volcado sobre uno de sus laterales. Pese al impacto, el chofer no sufrió lesiones.

El retiro del vehículo y las tareas necesarias para despejar la zona demandarán tiempo, por lo que se recomienda circular con precaución por el sector.