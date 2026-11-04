Cipolletti: dos vehículos chocaron en la Ruta Nacional 151

No se registraron personas con lesiones de gravedad.

Un choque entre dos vehículos se registró durante la mañana de este miércoles en la Ruta Nacional 151, en Cipolletti, a la altura de la planta potabilizadora de agua del Departamento Provincial de Aguas (DPA).

En el siniestro estuvieron involucrados un Fiat Cronos de color rojo y un Volkswagen Gol Trend. Aunque hasta el momento no se estableció oficialmente cómo ocurrió el impacto, los daños que presentaban ambos rodados indicarían que la colisión habría sido casi frontal.

Una de las hipótesis es que los vehículos circulaban en sentidos contrarios y que uno de ellos habría invadido el carril opuesto. Sin embargo, la mecánica del accidente deberá ser determinada mediante las pericias correspondientes.

Según trascendió, no se registraron personas con lesiones de gravedad.

Tras el impacto, personal del Cuerpo de Seguridad Vial se hizo presente en el lugar para realizar las primeras actuaciones y ordenar la circulación sobre ese tramo de la ruta, que registra un importante flujo vehicular durante toda la jornada.