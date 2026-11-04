Alumnos del Jardín N° 15 visitaron la Municipalidad de Cutral Co en el marco de un proyecto educativo

Estuvieron en la oficina junto al feje comunal Ramon Rioseco y Jeremias Gonzalez

Niños de la sala Celeste del Jardín de Infantes N° 15 recorrieron las instalaciones del edificio comunal y fueron recibidos por el intendente Ramón Rioseco. La actividad formó parte del proyecto anual «Cutral Co, mi ciudad» e incluyó la entrega de un televisor de 70 pulgadas para el establecimiento educativo.

Durante la tarde, el grupo de alumnos visitó la sede de la Municipalidad de Cutral Co como continuidad del encuentro previo que el jefe comunal había mantenido semanas atrás en la propia institución.

A lo largo de la jornada, los niños recorrieron las distintas dependencias municipales, ingresaron al despacho del intendente y compartieron una merienda. Como parte de la actividad, el Municipio formalizó la entrega de un televisor de 70 pulgadas destinado a la institución escolar.

Respecto a la jornada, el intendente Ramón Rioseco señaló: «Queremos construir una sociedad donde nadie se quede afuera. Para eso, es fundamental fomentar la socialización, los hábitos y la cultura, para construir una niñez y una juventud sólidas».

Por su parte, la directora del Jardín N° 15, Fernanda Fiocco, detalló el itinerario pedagógico realizado previo a la llegada al palacio municipal: «Recorrimos el Monumento a Malvinas y luego vinimos al Municipio. Le agradecemos al Intendente por el espacio que nos brinda».