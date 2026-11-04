Habrá asueto en Huincul por el Día del Empleado municipal y avanzan negociaciones con ATE

La Municipalidad de Plaza Huincul informó que el viernes 6 de noviembre habrá asueto administrativo en adhesión ala conmemoración del Día del Empleado Municipal, que se celebra cada 8 de noviembre.
Durante esa jornada, se mantendrán activos únicamente los servicios correspondientes a las guardias esenciales.
Ayer, el intendente Claudio Larraza mantuvo una reunión de trabajo con representantes del gremio ATE en representación de los trabajadores. Al término del encuentro, los gremialistas aseguraron que fue “un encuentro positivo y avances concretos para los trabajadores municipales”.
En la reunión se planteó el cobro de un bono navideño y la discusión de una nueva negociación paritaria. También se debatió sobre los pases a planta permanente que estaban pendientes.