El equipo Team Banner Kickboxing representará a Plaza Huincul en el evento «Fight for Glory» en General Roca

La organización de la competencia estará a cargo del Team Kamikaze.

Tres competidores de la escuela local Team Banner Kickboxing – K1 participarán el próximo 7 de noviembre en la velada de combate «Fight for Glory», que se desarrollará en la ciudad de General Roca, Río Negro. La delegación viaja bajo la conducción técnica del instructor Marcos Alejandro Benedetti.

La organización de la competencia estará a cargo del Team Kamikaze. En dicho marco, la delegación huinculense estará integrada por:

Tomás Concordano: Competirá por la disputa de un título.

Competirá por la disputa de un título. Elian Soto: Peleará por la obtención de una copa.

Peleará por la obtención de una copa. Bruno Díaz: Subirá al cuadrilátero con el objetivo de sumar rodaje y experiencia dentro de la disciplina.

En relación con el plan de preparación del equipo, el instructor Marcos Alejandro Benedetti informó que, además de los compromisos de competencia, llevarán adelante instancias de perfeccionamiento técnico.

En ese sentido, la institución confirmó la realización de un seminario de capacitación para el próximo 22 de noviembre, el cual estará a cargo de Yocelyn Balboa, peleadora profesional perteneciente al Dojo Serpiente. Desde el cuerpo técnico señalaron que esta actividad apunta a elevar el nivel formativo de los atletas y proyectar al equipo hacia el profesionalismo.

Finalmente, desde la entidad destacaron el respaldo brindado por las familias y los colaboradores locales para costear la logística de traslados y solventar la participación en los distintos torneos regionales.