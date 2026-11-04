Más de 150 agentes de tránsito participaron de una capacitación en Plottier

Del encuentro participaron representantes de Plaza Huincul y Cutral Co

La jornada fue organizada por la dirección Provincial de Seguridad Vial, con la participación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y organismos municipales y policiales. El objetivo fue fortalecer los controles y unificar criterios de fiscalización en toda la provincia.

Más de 150 agentes y trabajadores vinculados a la seguridad vial participaron de una jornada de capacitación conjunta que se desarrolló en las instalaciones de los Bomberos Voluntarios de Plottier.

La actividad fue organizada por la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, a través de la dirección Provincial de Seguridad Vial, y estuvo a cargo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. También colaboraron la subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Plottier y el área de Tránsito de la Policía del Neuquén.

Del encuentro participaron representantes de Piedra del Águila, Villa El Chocón, Plaza Huincul, Cutral Co, Senillosa, Neuquén capital, Plottier, Vista Alegre, Centenario, Añelo y San Patricio del Chañar.

Durante la capacitación se abordaron contenidos técnicos, se intercambiaron experiencias de trabajo y se avanzó en la unificación de criterios de fiscalización. La propuesta apunta a mejorar la coordinación entre los distintos organismos y garantizar controles viales más eficientes y uniformes en el territorio neuquino.