Concejales de Huincul debaten sanciones para los que usen escapes libres en motos

Se realizó ayer la sesión ordinaria prevista para cada jueves

El presidente del Concejo Deliberante de Huincul, Daniel Vidondo, explicó que en la comisiones de trabajo se discuten dos proyectos destinados a ordenar la vida en comunidad.

Uno de ellos propone sanciones y controles para quienes utilicen escapes libres en motocicletas, debido a los ruidos molestos que generan sobre todo durante la madrugada.

Y por otro lado, se discute también sanciones para quienes consuman bebidas alcohólicas en la vía pública. Es habitual ver que se reúnen personas en la noche en los espacios públicos como el Parque Rivadulla y el Parque de la Convivencia para consumir alcohol.

La intención de los concejales es legislar sobre estos temas para darles herramientas a las direcciones municipales para realizar los controles.