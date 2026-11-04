Alianza de Cutral Co cierra su grupo por Copa Neuquén como local

El partido es a las 20:30 horas en el Albaro Pedro Ducas

El equipo de Cutral Co buscará cerrar lo más arriba posible en su grupo para quedar entre los mejores posicionados de clara a los cruces de la competencia.

Alianza juega frente a Los Canales como local por la fecha 6 de la Copa Neuquén luego de cambiar la localía en la fecha 3. Alianza se clasificó a la siguiente instancia en la fecha anterior frente a Vecinal.

El partido es a las 20:30 en primera y 18:30 en reserva. Además si no te podes acercar a la cancha, lo podes mirar por el canal de YouTube de 299 Deportes de forma gratuita.