Plaza Huincul transmitirá la misa del papa León XIV

La actividad se realizará el próximo lunes 9 de noviembre, en el Centro de Adultos Mayores Atardecer Feliz

La Municipalidad de Plaza Huincul, a través de la dirección de Culto, junto con la Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, invitan a la comunidad a participar de la transmisión de la Santa Misa que será presidida por el papa León XIV desde el Monumento de los Españoles, en la ciudad de Buenos Aires.

La actividad se realizará el próximo lunes 9 de noviembre, en el Centro de Adultos Mayores Atardecer Feliz, con una propuesta que comenzará a las 10:15 con la recepción de los participantes.

Según el programa previsto, a las 10:30 se desarrollarán momentos de alabanzas y, desde las 11:30, se transmitirá la celebración eucarística encabezada por el Sumo Pontífice. Al finalizar, se llevará adelante una instancia de adoración al Santísimo Sacramento.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad y busca generar un espacio de encuentro y participación para acompañar este acontecimiento religioso.