OLGA DINA MARTINEZ

QEPD NECROLÓGICA

19/01/1957 – 02/11/2026

“Gracias por cada momento compartido, por tu ejemplo y por el inmenso amor que nos diste. De parte de tu esposo, hijos, hija nietos/tas y nueras. Siempre vivirás en nuestros corazones”.



El Consejo de Administración y el Cuerpo de Delegados de Copelco Limitada participan el fallecimiento y comunican que sus restos, velados en sala “A” de Alberdi y Belgrano de la ciudad de Cutral Co, serán inhumados el día 03/11/2026 a las 17:30 horas en la necrópolis de Cutral Co. Traslado Sanitario, Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco Sepelios.