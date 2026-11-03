Casi mata a golpes a un hombre en Loncopué y le dieron prisión domiciliaria en Cutral Co

La víctima está grave, tuvo que ser operado y tiene pronóstico reservado

La fiscal Natalia Rivera acusó a un hombre identificado como S. M. por intento de homicidio. Fue en una audiencia realizada en Chos Malal pero por un hecho ocurrido en Loncopué.

Lo que relató la fiscal es que el 31 de octubre de 2026, entre las 07:00 y las 10:30 de la mañana, en una calle de Loncopué, cuando S.M. discutió con un hombre y mantuvieron una pelea.

En esas circunstancias, el imputado le asestó a la víctima un golpe de puño que provocó que perdiera el equilibrio y cayera al suelo. Seguidamente, con la víctima indefensa en el piso, S.M. le propinó patadas en la cabeza, provocándole la pérdida del conocimiento. Luego, el agresor se retiró del lugar junto a otro hombre, dejando a la víctima inconsciente y sin prestarle auxilio.

El hombre tendido en la calle, fue asistido por otras personas, trasladado de urgencia hasta el hospital de Chos Malal donde fue intervenido quirúrgicamente y está con pronóstico reservado.

Durante la audiencia, la fiscal solicitó cuatro meses de plazo para concluir la investigación. Además, requirió la prisión preventiva por cuatro meses.

El juez de garantías Ignacio Pombo, que estuvo a cargo de la audiencia, tuvo por formulados los cargos en los términos expuestos por la fiscal y fijó el plazo de investigación en cuatro meses. Sin embargo, en relación a la medida cautelar, no hizo lugar a la prisión preventiva solicitada por la fiscalía y dispuso la detención domiciliaria de S.M. por un plazo de 15 días en la localidad de Cutral Co.