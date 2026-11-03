Hicieron controles en Huincul por conductores ebrios, “hay que sancionar” dijo Lecaro

También controlaron en la avenida San Martín y en la Plaza de la Convivencia

Tras el último grave accidente en la zona del mirador del barrio Uno se intensificaron los controles vehiculares en la zona, desde el municipio y la policía provincial.

El domingo por la noche y lunes por la madrugada, personal de tránsito municipal y policía provincial realizaron un fuerte operativo en tres lugares clave, el Mirador de barrio Uno, la avenida San Martín y el Parque de la Convivencia.

“Hay que sancionar la inconducta”, dijo el secretario de Seguridad, Ramón Lecaro. Y recordó que conductores alcoholizados generaron el accidente donde murieron dos policías al ingreso de Plaza Huincul, el grave accidente con múltiples heridos en el barrio Uno hace pocos días y muchos otros accidentes con daños materiales importantes.

El operativo se realizó entre las 0.30 y las 5 am en los tres sectores, se identificaron 70 vehículos y se labraron 4 multas y secuestros de autos por alcoholemias positivas y 16 actas de multa por falta de documentación del vehículo.

“Nuestra labor es preservar la vida de los vecinos”, explicó Lecaro.