Cutral Co: buscan a un muchacho del barrio Progreso

El alerta lo emitió la Policía provincial.

Desde la Policía provincial se emitió el alerta para ar con el paradero de Emanuel David Celestino Amadore. Tiene 25 años y es de nacionalidad argentina.

De sus características físicas se informó que mide 1,75 metros; tiene tez blanca; cabello corto rubio y ojos azules, es de contextura física robusta.

Fue visto por última vez en la calle Polidero Hernández N° 41 en el barrio Progreso de Cutral Co. Se desconoce la vestimenta que usaba al momento de ausentarse.

La fiscalía única tomó intervención. Se pueden comunicar a la comisaría 14°, al teléfono 4860368. O a cualquier dependencia policial.