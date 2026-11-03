Cutral Co: buscan a un muchacho del barrio Progreso

Desde la Policía provincial se emitió el alerta para ar con el paradero de Emanuel David Celestino Amadore. Tiene 25 años y es de nacionalidad argentina.
De sus características físicas se informó que mide 1,75 metros; tiene tez blanca; cabello corto rubio y ojos azules, es de contextura física robusta.
Fue visto por última vez en la calle Polidero Hernández N° 41 en el barrio Progreso de Cutral Co. Se desconoce la vestimenta que usaba al momento de ausentarse.
La fiscalía única tomó intervención. Se pueden comunicar a la comisaría 14°, al teléfono 4860368. O a cualquier dependencia policial.