Cutral Co secuestró motos con escapes adulterados y dos autos

Estuvieron en la plaza de la Salud, en el barrio 25 de Mayo.

En un procedimiento que concretó entre la secretaría de Control Urbano y la Policía provincial se incautaron, en total ocho motos y dos automóviles. En el caso de las motos, se constató que algunas tenían los escapes adulterados.

Desde el municipio cutralquense se confirmó que durante el fin de semana se realizaron los operativos de control en diferentes puntos de la ciudad.

El personal a cargo de los procedimientos corroboró la documentación oficial que debe tener cada automovilista o motociclista para circular.

En total, se constataron varias faltas. Es por esta razón que se labraron 34 actas contravencionales y se secuestraron ocho motociletas y dos automóviles por falta de documentación. Tampoco cumplían con lo mencionado en la ley nacional de Tránsito 24.449 y sus modificatorias.

Se indicó que se identificaron motocicletas con escapes adulterados y esto está legislado en infracción a la ordenanza municipal N.º 2379 de 2023. En estos casos, los dispositivos serán retirados y las motocicletas se restituirán a sus propietarios sin los escapes adulterados, una vez cumplidos los procedimientos correspondientes. Esto es, una vez que se paguen las multas correspondientes.