El campeón olímpico Sebastián Crismanich brindará un campus de taekwondo en Cutral Co y Plaza Huincul

El campu se realizará en el marco del aniversario de la Escuela de Taekwondo Sabon Sung

El próximo domingo 15 de noviembre, el campeón olímpico Sebastián Crismanich visitará la comarca petrolera para participar de una jornada de capacitación y entrenamiento en la escuela de taekwondo Sabon Sung. La actividad se enmarca en la celebración por el nuevo aniversario de la institución deportiva.

El campus se llevará a cabo en el rango horario de 17:00 a 20:00 horas. El encuentro reunirá a practicantes de la disciplina junto al medallista olímpico como parte del festejo institucional de la escuela anfitriona, con actividad en Cutral Co y Plaza Huincul.

La organización informó que la participación será de carácter gratuito. La invitación está dirigida a todas las escuelas de taekwondo de la provincia del Neuquén, así como a las entidades y practicantes de Cutral Co y Plaza Huincul.