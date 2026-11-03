El campeón olímpico Sebastián Crismanich brindará un campus de taekwondo en Cutral Co y Plaza Huincul

El próximo domingo 15 de noviembre, el campeón olímpico Sebastián Crismanich visitará la comarca petrolera para participar de una jornada de capacitación y entrenamiento en la escuela de taekwondo Sabon Sung. La actividad se enmarca en la celebración por el nuevo aniversario de la institución deportiva.
El campus se llevará a cabo en el rango horario de 17:00 a 20:00 horas. El encuentro reunirá a practicantes de la disciplina junto al medallista olímpico como parte del festejo institucional de la escuela anfitriona, con actividad en Cutral Co y Plaza Huincul.
La organización informó que la participación será de carácter gratuito. La invitación está dirigida a todas las escuelas de taekwondo de la provincia del Neuquén, así como a las entidades y practicantes de Cutral Co y Plaza Huincul.