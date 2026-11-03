Las crecidas y tormentas trajeron turbidez al agua de Picún, el EPAS trabajó en la planta potabilizadora

La localidad de Picún Leufú requirió de asistencia técnica en la planta potabilizadora porque el agua que abastece a los usuarios llega con muchos residuos sólidos producto de la lluvia.
Se informó que personal técnico de la Gerencia de Asistencia a Municipios del EPAS trabajó en la planta de Picún Leufú, en el marco de la afectación de las fuentes de agua que provoca el fenómeno climático en distintas localidades de la provincia.
Se realizaron ensayos de jarra (jar test) para determinar las dosis óptimas de coagulantes y floculantes. Con esa dosificación se asegura la decantación y la posterior filtración del agua, y se mejoran las condiciones de turbidez que afectan a las fuentes.
La intervención apunta a que el municipio cuente con la infraestructura y los insumos necesarios para operar la planta de manera óptima y garantizar la calidad del suministro a la población.