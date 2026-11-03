Búsqueda laboral: el CFP Nº 26 de Cutral Co busca profesor y profesora

Para el dictado de la especialidad “Reparador de electrodomésticos y pequeñas herramientas”.

El Centro de Formación Profesional N.º 26 de Cutral Co abrió una convocatoria laboral para incorporar un profesor o una profesora destinado al dictado de la especialidad “Reparador de electrodomésticos y pequeñas herramientas”.

La propuesta está orientada a personas con formación y experiencia vinculada con el área, interesadas en desempeñarse en el ámbito de la formación profesional.

Según informó la institución, la documentación deberá presentarse hasta el 4 de noviembre de 2026 inclusive. Entre los requisitos se solicita presentar currículum vitae, antecedentes penales actualizados, título afín a la especialidad y certificados de los cursos realizados.

Modalidad y lugar de trabajo

Las actividades se desarrollarán de lunes a viernes, de 18:30 a 22:30, en las instalaciones del Centro de Formación Profesional N.º 26, ubicado en Sarmiento y Mátorras, Cutral Co.

Las personas interesadas deberán enviar su postulación por correo electrónico a cfp026@neuquen.edu.ar, adjuntando la documentación requerida.