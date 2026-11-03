Este es el pronóstico para el martes en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este marts una jornada con cielo mayormente cubierto en la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 21° Centígrados y la mínima de 9°. El viento se presentará del oeste a 42 kilómetros con ráfagas de 58 kilómetros. Para la noche, cambiará al sudoeste a 50 kilómetros con ráfagas de 58 kilómetros.
El cielo estará mayormente cubierto en el día y a la noche se despejará. Para el miércoles se espera una temperatura máxima de 21° y la mínima de 12° Centígrados.