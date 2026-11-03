Este es el pronóstico para el martes en Cutral Co y Plaza Huincul

Las ráfagas máximas serán de 58 kilómeetros en la hora.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este marts una jornada con cielo mayormente cubierto en la comarca petrolera.

La temperatura máxima será de 21° Centígrados y la mínima de 9°. El viento se presentará del oeste a 42 kilómetros con ráfagas de 58 kilómetros. Para la noche, cambiará al sudoeste a 50 kilómetros con ráfagas de 58 kilómetros.

El cielo estará mayormente cubierto en el día y a la noche se despejará. Para el miércoles se espera una temperatura máxima de 21° y la mínima de 12° Centígrados.