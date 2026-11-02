Caputo y Figueroa firmaron acuerdos para avanzar con obras en Neuquén

Canal Aliviador de Vaca Muerta, 140 viviendas y Ruta 40

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, mantuvieron una reunión en la que firmaron una serie de convenios para avanzar con obras de infraestructura vial, hídrica y habitacional en la provincia.

Uno de los principales acuerdos establece el traspaso a la Provincia de la gestión integral del tramo de los Siete Lagos de la Ruta Nacional 40 y de la Circunvalación de Villa La Angostura.

A través de sus redes sociales, Figueroa explicó que la transferencia permitirá que Neuquén asuma la responsabilidad de administrar, mantener y mejorar esos corredores viales. “Son rutas que los neuquinos usan todos los días, y ahora vamos a poder cuidarlas y mejorarlas con decisión propia”, expresó.

Por otra parte, las autoridades firmaron un convenio marco para ejecutar el Canal Aliviador de Vaca Muerta, en la presa Portezuelo Grande. Se trata de una obra de infraestructura hídrica destinada al manejo del agua y a fortalecer la seguridad de la región, en un contexto de crecimiento de la actividad hidrocarburífera.

En materia habitacional, también se acordó la transferencia a la Provincia de la posesión del complejo del programa Procrear ubicado en Centenario. A partir de este convenio, el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) podrá retomar los trabajos y completar la construcción de 140 dúplex que permanecían paralizados.

El objetivo es finalizar las unidades habitacionales para que nuevas familias neuquinas puedan acceder a su vivienda propia.

Tras el encuentro, Caputo destacó el trabajo conjunto con los gobernadores para alcanzar acuerdos que permitan concretar obras estratégicas para el desarrollo productivo del país.

Por su parte, Figueroa resumió los entendimientos bajo tres ejes: rutas, agua y viviendas, y remarcó la importancia de avanzar con proyectos que respondan a las necesidades de los neuquinos.