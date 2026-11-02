Empleados de Comercio: nuevo acuerdo salarial establece un aumento del 5,7%

Se aplicará en tres tramos del 1,9% cada uno: octubre, noviembre y diciembre de 2026.

El Centro de Empleados de Comercio del Neuquén informó la firma de un nuevo acuerdo de la paritaria nacional para los trabajadores de la actividad, alcanzado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresariales del sector.

El acuerdo contempla un incremento salarial del 5,7%, que se aplicará en tres tramos del 1,9% cada uno: octubre, noviembre y diciembre de 2026.

Además, se prorroga la suma fija no remunerativa de $120.000 y se incorpora una suma extraordinaria no remunerativa de $50.000, que será abonada en dos cuotas de $25.000 con los haberes de octubre y noviembre.

Desde el Centro de Empleados de Comercio del Neuquén señalaron que los trabajadores que tengan dudas o necesiten realizar consultas pueden comunicarse con la Secretaría de Gremiales, ubicada en Perito Moreno 645, tercer piso, de lunes a viernes de 8 a 15:45.

También pueden comunicarse al 0299-4493510, internos 528 y 536, a través de la App CEC NQN o mediante el correo gremiales@cec-neuquen.com.ar.

El gremio recordó que también brinda atención en sus delegaciones de Plottier, Centenario, Cutral Co y Rincón de los Sauces.