Plaza Huincul presentará un proyecto de tratamiento de efluentes con cáñamo

La iniciativa contempla la aplicación de cáñamo industrial en el tratamiento de aguas servidas mediante tecnologías integradas.

El próximo miércoles 4 de noviembre se realizará una presentación sobre el proyecto de remediación ambiental desarrollado en Plaza Huincul, que utiliza biomateriales derivados del cáñamo industrial para el tratamiento de aguas residuales.

La actividad tendrá lugar a partir de las 17 en el Centro Cultural Gregorio Álvarez, ubicado en Felipe Sapag y 14 de Abril. La convocatoria propone compartir el recorrido del proyecto, explicar el proceso de implementación y dar a conocer los resultados obtenidos.

La iniciativa, denominada Proyecto Piloto de Tratamiento de Efluentes y Remediación Ambiental, contempla la aplicación de cáñamo industrial en el tratamiento de aguas servidas mediante tecnologías integradas.

Durante la presentación se abordarán distintos aspectos de la experiencia, entre ellos el uso de biomateriales derivados del cáñamo, el funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales, los resultados y análisis del proceso, y el potencial de reutilización del agua.

Además, se expondrán las proyecciones de la iniciativa y sus posibilidades de desarrollo a futuro, en el marco de la búsqueda de alternativas tecnológicas para la remediación ambiental.