Cutra Co: acusaron a dos hermanos por el homicidio de Rivera

La audiencia se concretó esta tarde en la Oficina Judicial de Cutral Co.

Dos hombres fueron acusados esta tarde por el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego y lesiones graves, en calidad de coautores.

El juez de Garantías, Ignacio Pombo, que llevó adelante la audiencia, aceptó el pedido de la fiscalía, dio por formulado los cargos y dispuso la prisión preventiva por el lapso de 15 días, mientras sigue la investigación.

El magistrado consideró que están acreditados el entorpecimiento de la investigación, no así el riesgo de fuga.

La víctima fatal fue Paolo Andrés Rivera. El hecho ocurrió el domingo por la tarde, en el barrio Daniel Sáez de Cutral Co.

Los hermanos Kevin y Roberto Carlos Kesel, de 29 años llegaron esta tarde a la audiencia como sospechosos de matar a un hombre y herir a una mujer, el domingo por la tarde.

De la teoría del caso que elaboró la fiscalía a través de Matías Alonso se especificó que los hermanos Kesel iban a bordo de un Gold Trend, de color blanco con capot negro.

Kevin era el encargado de conducir el vehículo que se desplazó por 13 de Diciembre en persecución de Rivera que lo hacía en una motocicleta, junto a una mujer.

Al llegar a la calle Río Limay, Roberto Carlos fue el encargado de efectuar cinco disparos que luego se estableció salieron de una pistola calibre 9 milímetros. El arma no fue encontrada y se espera que con los allanamientos ordenados se logre dar con ella.

La víctima alcanzó a identificarlos. Luego se constató su deceso a las 15:45 del domingo, en el hospital de Complejidad Media de Cutral Co, donde había llegado. Tenía dos disparos en su cuerpo.

Si bien la autopsia ya se concretó resta conocer el informe que detallará cuáles de las heridas terminó con la vida de Rivera. Alonso les endilgó el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego y lesiones graves.

La fiscalía confirmó que el vehículo fue secuestrado. La investigación se encaminó a través de los testimonios relevados y las imágenes que aportaron las cámaras de seguridad.

El asistente letrado Nicolás Mellado solicitó que se disponga la prisión preventiva para los hermanos Kesel, y fundamentó el pedido en que existen tanto el riesgo de fuga como el entorpecimiento en la investigación.

Roberto tiene residencia en Rincón de los Sauces, tal como se informó en la audiencia. El plazo planteado fue de cuatro meses mientras avanza la investigación.

Los hermanos son asistidos por el ministerio Público de la Defensa, a cargo de Mariángeles Ocejo. Fue la defensora quien aclaró Roberto vive acá y no en Rincón de los Sauces, según lo denuncia la ART y que se entregaron en sus casas. La funcionaria sostuvo que ambos tienen arraigo (para descartar el peligro de fuga) debido a que tienen tres hijos cada uno.

Por otra parte, Ocejo explicó que Kevin se encuentra a la espera de un reemplazo de cadera. Ocejo solicitó la prisión domiciliaria para los dos y propuso un domicilio.

Una vez que el juez Pombo tuvo todos los fundamentos de las partes para resolver, entendió que no está probado que exista riesgo de fuga como lo planteó la fiscalía.

En cambio, si el entorpecimiento de la investigación. El magistrado tuvo en cuenta que la causa está en etapa inicial y aún resta tomar declaraciones a varios testimonios. Se fijó que la prisión preventiva será por el plazo de 15 días. Vencido ese plazo se evaluará cómo continuarán.