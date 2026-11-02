El Club Petrolero Argentino convoca a una reunión informativa

La Comisión Directiva del Club Social y Deportivo Petrolero Argentino de Plaza Huincul emitió un comunicado oficial mediante el cual convoca a socios, simpatizantes y a la comunidad de la institución a una reunión informativa.
El propósito central de la convocatoria consiste en brindar un informe detallado acerca de las condiciones institucionales y administrativas en las que la actual conducción recibió el club al asumir funciones. Desde la dirigencia señalaron que resulta prioritario mantener a la masa societaria y a la comunidad al tanto del estado de situación de la entidad.
La actividad fue programada con los siguientes detalles de convocatoria:
- Fecha: Lunes 2 de noviembre.
- Horario: 19:00 horas.
- Lugar: Instalaciones del Club Social y Deportivo Petrolero Argentino