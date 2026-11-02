Cutral Co: la nueva estación de servicio Puma Energy tiene un avance del 70% y prevén inaugurarla en 2027

El complejo se levanta frente a la Ruta Nacional 22, en inmediaciones de la Bodega Cutral Co.

La construcción de la nueva estación de servicio Puma Energy en Cutral Co registra un avance del 70% y podría quedar inaugurada entre marzo y abril de 2027. El complejo se levanta frente a la Ruta Nacional 22, en inmediaciones de la Bodega Cutral Co.

El intendente Ramón Rioseco recorrió este lunes la obra y destacó la importancia de contar con infraestructura que acompañe el crecimiento de la actividad hidrocarburífera en la región.

El proyecto contempla una superficie cubierta de 650 metros cuadrados y ofrecerá servicios para automóviles, camionetas y camiones. Además, contará con un shop de la franquicia Dean & Dennys, vestuarios con duchas para damas y caballeros, cajero automático y otros espacios destinados a los usuarios.

Durante la recorrida, Rioseco señaló que la ciudad necesita ampliar su infraestructura de servicios ante las perspectivas de crecimiento de la industria petrolera y gasífera. También consideró que la nueva estación tendrá una buena recepción debido a la cantidad limitada de establecimientos de este tipo en Cutral Co.

Por su parte, Agustín Cancio, representante de Petrolera San Agustín S.A., empresa propietaria del emprendimiento, precisó que los trabajos alcanzaron el 70% de ejecución.

Según explicó, ya se encuentran prácticamente terminados los sectores de administración, shop, vestuarios con duchas y depósito. Actualmente, las tareas están concentradas en la colocación de los techos.

La puesta en funcionamiento está prevista para marzo o abril de 2027. La nueva estación buscará ampliar la oferta de servicios en Cutral Co y responder a la demanda de transporte y circulación vinculada con el desarrollo productivo de la comarca petrolera.