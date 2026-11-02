La categoría U13 femenina del Club Pérfora se consagró campeona invicta en Viedma

Participaron del torneo Un Sol para las U13

La división U13 femenina de básquetbol del Club Pérfora obtuvo el título en el torneo «Un Sol para las U13», certamen disputado en la ciudad de Viedma, Río Negro. El equipo completó su participación de manera invicta tras imponerse en la totalidad de los partidos disputados a lo largo de la competencia.

Tras la consagración deportiva, desde la institución hicieron público el reconocimiento y el agradecimiento a las personas y colaboradores que brindaron apoyo para costear y hacer posible el traslado y la logística de la delegación hasta la capital rionegrina.