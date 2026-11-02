Emoción y recuerdos en la presentación del libro “Berbel: el latido de la Patagonia” en Huincul

Además de la autora Cecilia Rayén Guerrero Dewey estuvo el Ensamble Vocal Huincul.

En un clima intimista y de mucha emoción, el libro que describe la vida del poeta neuquino Marcelo Berbel fue presentado el domingo por la tarde, en el Centro Cultural Gregorio Álvarez.

El escenario que lleva precisamente el nombre de Berbel, recibió a su autora Cecilia Rayén Guerrero Dewey que de la mano de la directora de Cultura, Romina Orellano permitió a las y los asistentes adentrarse en algunos de los aspectos de la vasta vida y trayectoria de uno de los autores del himno provincial, Neuquén Trabun Mapu.

Guerrero Dewey describió cómo comenzó y cuánto tiempo estuvo para escribir este libro que rescata también la infancia de don Berbel, nacido en Plaza Huincul y cómo despertó en ella el vínculo fuerte que tiene con la ciudad porque su padre también vivió aquí.

El relato de la periodista fue mechado por lecturas de algunos tramos del libro y que marcaban cómo el poeta demostraba a través de sus versos su amor por su tierra, su posicionamiento político ante la principal actividad económica como la hidrocarburífera, entre otras.

El momento permitió además escuchar a Ensamble Vocal Huincul que interpretó canciones de Berbel, entre ellas la zamba La Pasto Verde. A la presentación concurrió el intendente Claudio Larraza, junto a funcionarios de su gabinete y concejales, además del público en general.

El encuentro contó con la presencia del intendente Claudio Larraza y reunió a quienes se acercaron a compartir una propuesta dedicada a la historia y la identidad cultural de la región.