Copa Neuquén: Petrolero y Rivadavia perdieron en la última fecha

Ambos quedaron eliminados de la competencia

Temprano en la jornada de ayer domingo se disputó la última fecha de la Copa Neuquén 2026 y entre los partidos que se disputaron fueron el de Petrolero frente a Unión de Zapala y Rivadavia visitando a Don Bosco.

El Matador buscaba bajar al líder del grupo en Plaza Huincul pero fue derrotado por 5 a 2. Los goles del conjunto de Huincul los marcaron Manuel Loverde y David Rojas. Rivadavia por su parte, quería lograr la clasificación a la siguiente instancia de la competencia pero con el gol de Denis Lara para Don Bosco las chances se desvanecieron.

Ambos equipos de la comarca quedaron eliminados de la Copa Neuquén 2026 con 6 puntos obtenidos cada uno.