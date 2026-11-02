Registro Civil Plaza Huincul informa que los turnos para casamiento y otros trámites son virtuales

Hace poco más de un mes que se habilitó esa instancia.

Desde el Registro Civil de Plaza Huincul se recordó que está en marcha una oficina virtual para gestionar una serie de trámites.

Entre ellos los turnos de matrimonio, la solicitud de actas provinciales y el uso de maletines.

La oficial pública adjunta, Lorena Palacios, dio a conocer cómo se realizan los diferentes trámites que se realizan en la oficina.

En cuanto a la solicitud de turnos para matrimonio hay una nueva modalidad. “Hay una nueva oficina, ya vamos para el mes y medio que se implementó la Oficina Virtual de Registro Civil, donde los ciudadanos se tienen que registrar para poder solicitar el turno”, explicó Palacios.

En este sentido, describió que es para los trámites de “matrimonios, para solicitar el maletín, para la solicitud de actas, siempre que sea dentro de la provincia del Neuquén”. Por otro lado, las libretas de familia físicas ya no se entregarán más. “Van a ser libretas de familia online. La libreta física ya pasó a la historia. Ahora tenemos libreta de familia digitales”, sostuvo.

Por otra parte, en cuanto al resto de la documentación se realizan de la siguiente manera. “La atención general se realiza por orden de llegada, aunque se asignan citas previs únicamente para bebés y uniones convivenciales, debiddo a la dinámica interna”, concluyó.

La oficina atiende de 8:30 a 13:30 y los ciudadanos que deban tramitar el DNI y pasaporte, se anotan en una lista por orden de llegada.

Además, Palacios recordó que los valores no sufrieron modificaciones en cuanto al costo. Los DNI regulares tiene un costo de $10 mil, los de pasaporte $100 mil. Mintras que pasaporte expres tiene un valor de $200 mil. Habrá modificación, pero para el 2027, no por ahora, aclaró.

Finalmente, la oficial pública adjunta manifestó que después de los 11 días de medidas de fuerza, se normalizó la atención después que hubo respuesta a las demandas que plantearon los trabajadores y trabajadoras de este sector.