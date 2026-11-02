Cerró la Fiesta de las Colectividades con rica comida, danzas y mucho público

Este domingo finalizó la 6ª edición de la Fiesta de las Colectividades en el Gimnasio Municipal General Enrique Mosconi, donde numerosas familias compartieron dos jornadas de gastronomía, música, danza y tradición.
La celebración contó con la representación de más de 20 países, que compartieron sus sabores, costumbres y expresiones culturales, con la incorporación de Países Bajos, España, Cuba y Puerto Rico.
Durante todo el fin de semana el público pudo disfrutar de los espectáculos de danzas, representantivas de cada país. Así se vio un despliegue de vestuarios coloridos, de música e identidad cultural.
Pero además se sumaron muchas propuestas gastronómicas, de chefs y cocineros que trajeron sus productos adaptados a cada país. En un carrito podías encontrar tragos más conocidos junto con propuestas innovadoras de otras culturas. Fue un muy buen momento para conocer y acercarse a otras formas de ver la danza y la comida.