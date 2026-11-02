Quejas por requisitos y valores de los alquileres en todas las ciudades de Neuquén se pueden dejar en una encuesta

Las preguntas tienen que ver con los requisitos de acceso, los costos y el esfuerzo económico que implica sostener un alquiler

En redes sociales se reflejan las quejas de las personas que alquilan por la cantidad de requisitos que deben cumplirse y por los montos de los alquileres. Esa queja ahora puede quedar reflejada en una encuesta que hace el gobierno provincial y que pueden contestar inquilinos de cualquier ciudad de la provincia.

Esta es la tercera encuesta, y tiene como fin “ampliar el diagnóstico, reconocer las particularidades de cada localidad y orientar acciones que mejoren la transparencia y las condiciones de acceso a la vivienda en la provincia”, se informó. El gobierno dice que quiere fortalecer el diseño de políticas públicas basadas en datos.

Link para responder la encuesta 👉 https://forms.gle/ZP4iqoHZDRhXyPKX9

El relevamiento se basa en profundizar en la temática indagando sobre las condiciones de acceso a la vivienda en alquiler, las principales dificultades que enfrentan los hogares, los requisitos exigidos para ingresar al mercado, los costos asociados y el esfuerzo económico que implica sostener un alquiler. También permitirá identificar situaciones de endeudamiento, dificultades de pago y factores que pueden poner en riesgo la continuidad habitacional.

La encuesta está disponible hasta el veinte de diciembre inclusive, y se encuentra dirigida a personas que actualmente alquilan en todo el territorio de la provincia.

La iniciativa se desarrolla mediante el Monitor de Alquileres y es impulsada por la Dirección Provincial de Protección al Consumidor, dependiente del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, junto con la Dirección de Tecnología e Innovación del Gobierno provincial.