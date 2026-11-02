ATEN convoca a una marcha provincial en Neuquén

El gremio solicitó a quienes necesiten trasladarse desde la comarca petrolera que completen el formulario de inscripción.

La seccional Cutral Co y Plaza Huincul de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) convocó a los docentes de ambas localidades a participar de la Marcha Provincial por la Dignidad Docente, que se realizará este miércoles 4 de noviembre en Neuquén capital.

La movilización se desarrollará en el marco de las medidas de fuerza aprobadas en las asambleas del gremio y tendrá como principal reclamo una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación.

La marcha tendrá como punto de encuentro el Monumento al General San Martín, en Neuquén capital, a las 10:30. En tanto, ATEN Cutral Coy Plaza Huincul informó que la salida desde la sede sindical, ubicada en Islas Malvinas y Nogales, será a las 8:00, para trasladar a los trabajadores que participen de la movilización.

Inscripción para viajar

El gremio solicitó a quienes necesiten trasladarse desde la comarca petrolera que completen el formulario de inscripción. El registro estará habilitado hasta el lunes 2 de noviembre a las 20:00. El formulario se encuentra disponible en el siguiente enlace:

INSCRIPCIÓN PARA VIAJAR A LA MARCHA PROVINCIAL