Más de 350 atletas participaron en la primera edición de la carrera “Cutral Corre”

Se corrieron dos distancias por las calles de la ciudad

El domingo pasado se disputó la primera edición de la competencia “Cutral Corre”, certamen que convocó a más de 350 participantes de diferentes localidades de las provincias de Neuquén y Río Negro, con pruebas de 5K y 10K en las ramas masculina y femenina.

El circuito se desarrolló por las calles de la ciudad y dispuso de puestos de hidratación a lo largo de todo el trayecto. La actividad contó con el acompañamiento del intendente Ramón Rioseco, el subsecretario de Deporte y Juventud, Juan Pablo Churrarín, y la concejal Elida González.

Durante la jornada, Rioseco destacó la participación de corredores de diversas edades tanto de Cutral Co como de Plaza Huincul, y señaló que la educación y el deporte deben consolidarse como la columna vertebral de la cultura comunitaria.

Por su parte, el organizador de la prueba, Nico Cabsha, detalló que la convocatoria contó con la presencia de deportistas procedentes de Picún Leufú, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Añelo y General Roca, junto a competidores de alcance nacional, y agradeció el respaldo brindado por el municipio para la logística de la carrera.

Las primeras colocaciones en las distintas distancias y modalidades quedaron conformadas de la siguiente manera: