Plaza Huincul: lanzan un relevamiento laboral para desempleados y trabajadores informales en el marco del proyecto de GNL

Plaza Huincul lanzó un formulario destinado a vecinos y vecinas que se encuentren desempleados o que desarrollen actividades laborales informales, con el objetivo de conocer la situación laboral local y planificar futuras propuestas de capacitación.
La iniciativa se enmarca en el proyecto de desarrollo de Gas Natural Licuado (GNL) en Plaza Huincul, y apunta a promover la formación de mano de obra local para preparar a los vecinos ante las oportunidades laborales que podrían generarse en las distintas etapas de construcción, mantenimiento y operación del proyecto.
Desde el Municipio señalaron que la información recopilada permitirá diseñar capacitaciones acordes con las demandas del sector, además de contribuir al desarrollo productivo y laboral de la comunidad.
La convocatoria está dirigida a personas con domicilio en Plaza Huincul que actualmente estén desempleadas o cuenten con un trabajo informal.
Los interesados pueden acceder al relevamiento a través del siguiente enlace: