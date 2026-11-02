Es una realidad, ya está abierta la inscripción para el descuento del 30% en la energía

Se difundió hoy el formulario de inscripción para obtener el descuento en la factura de energía eléctrica, con el aporte del 10% de Copelco, 10% del municipio de Cutral Co y 10% del EPEN.
Antes de inscribirte, algunas aclaraciones:
- Es para usuarios residenciales, no incluye a comercios y tampoco empresas
- No es el 30% de toda la factura, solamente de la parte de energía. Aquí te dejo un ejemplo
- Si estás alquilando, tenés que pasar el medidor del alquiler a tu nombre o adquirir tu propio medidor y después llevártelo
- No se puede tener deudas. Si recibís el beneficio y después entrás en mora, entonces no rige
- El plazo último para inscribirte es el 15 de noviembre
Con todos estos puntos aclarados, este es el formulario 👉https://rub.copelco.coop/
Según el cálculo sobre una factura de una familia, que pagó 124 mil pesos el último mes, el descuento sería de 18 mil pesos, porque no es sobre todos los cargos sino sobre los que implica el costo de la energía eléctrica.
El beneficio puede no ser importante para algunas familias mientras que para otras, con menores recursos, tendrá más peso. En todos los casos el esfuerzo presupuestario de los municipios y Copelco es enorme porque implica pagar parte de la factura de cada domicilio residencial, muchísimo dinero. El EPEN afrontará estos costos en el incremento en las regalías energéticas, explicó el gobernador Rolando Figueroa.