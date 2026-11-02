El Ministerio de Salud repudió los hechos de violencia en el hospital de Cutral Co y Plaza Huincul

Comprendieron el dolor que puede atravesar una familia por la pérdida de un ser querido, pero las agresiones no constituyen una respuesta válida.

El Ministerio de Salud de Neuquén expresó su enérgico repudio por los actos de violencia y los destrozos registrados en la guardia del hospital de Complejidad VI de Cutral Co y Plaza Huincul, y reclamó respeto hacia los trabajadores y trabajadoras del sistema sanitario.

A través de un comunicado, el organismo provincial manifestó su comprensión ante el dolor que puede atravesar una familia por la pérdida de un ser querido, aunque remarcó que las agresiones y la destrucción de instalaciones no constituyen una respuesta válida.

“Las trabajadoras y trabajadores de la salud se los cuida, no se los agrede”, señalaron desde la cartera sanitaria, al advertir que este tipo de episodios no solo pone en riesgo la integridad del personal que presta servicios, sino que también perjudica a toda la comunidad que necesita atención médica.

Además, el Ministerio sostuvo que no es posible garantizar una atención de calidad cuando los equipos de salud deben desempeñar sus tareas bajo amenazas o agresiones. En ese sentido, calificó la violencia contra el personal sanitario como un delito que afecta un servicio esencial para la población.

Finalmente, las autoridades provinciales convocaron a la reflexión y al respeto mutuo, y reiteraron la importancia de proteger a quienes trabajan diariamente en el cuidado de la salud de la comunidad.

“Cuidemos a quienes nos cuidan”, concluyó el comunicado.