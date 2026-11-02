Neuquén: el Incentivo Ganadero aumentó un 75% la inversión y benefició a 832 productores

La iniciativa alcanzó a 832 productores y productoras de distintas regiones de la provincia.

El Gobierno de Neuquén destinó $1.299.380.570 al Programa de Incentivo Ganadero durante el ciclo 2025/2026, lo que representa un incremento del 75% respecto del período anterior. La iniciativa alcanzó a 832 productores y productoras de distintas regiones de la provincia.

El programa, enmarcado en la Ley Provincial 3466, busca fortalecer la actividad ganadera, promover la comercialización formal y acompañar a las familias rurales.

Entre los principales resultados se destacó el crecimiento de la lechería caprina y ovina, que aumentó un 241%. También se registraron incrementos en la comercialización de refugos ganaderos (81%) y terneros (70%), además de un 42% más en la venta formal de cueros ovinos y caprinos.

Por regiones, Alto Neuquén concentró la mayor inversión, con 374 beneficiarios y $823.293.656 abonados. En tanto, la región Pehuén registró 346 productores alcanzados y recibió $350.697.844.

El ciclo estuvo condicionado por la sequía, que afectó la producción y las ventas de animales y fibras. Ante esta situación, la Provincia extendió hasta julio de 2026 el plazo para presentar la documentación requerida por las organizaciones de pequeños productores.