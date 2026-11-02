Qué anuncia el pronóstico para este primer lunes de noviembre en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este lunes una jornada con posibles tormentas en la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 21° Centígrados y la mínima de 13°. El viento se presentará del noreste a 27 kilómetros con ráfagas de 27 kilómetros. Para la noche, rotará al este a 28 kilómetros con ráfagas de 28 kilómetros.
El cielo estará con posibles tormentas y a la noche se presentará inestable.
Para el sábado se espera una temperatura máxima de 22° y la mínima de 10° Centígrados.