Qué anuncia el pronóstico para este primer lunes de noviembre en Cutral Co y Plaza Huincul

Las ráfagas pueden llegar a los 28 kilómetros en la hora.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este lunes una jornada con posibles tormentas en la comarca petrolera.

La temperatura máxima será de 21° Centígrados y la mínima de 13°. El viento se presentará del noreste a 27 kilómetros con ráfagas de 27 kilómetros. Para la noche, rotará al este a 28 kilómetros con ráfagas de 28 kilómetros.

El cielo estará con posibles tormentas y a la noche se presentará inestable.

Para el sábado se espera una temperatura máxima de 22° y la mínima de 10° Centígrados.