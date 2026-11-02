Hay dos personas detenidas por el homicidio ocurrido ayer en barrio Daniel Saez

Uno de los presuntos autores se entregó por su voluntad y el otro fue demorado por la policía

El hombre asesinado fue identificado en primera instancia como Paolo Rivera, un hombre de 45 años con antecedentes delictivos pero que no son recientes.

Por su homicidio se encuentran detenidas dos personas, ambas de apellido Kessel, que serán acusados en el transcurso del día por el asistente letrado, Matías Alonso, quien estuvo a cargo de las investigaciones.

En principio, Rivera y la mujer que lo acompañaba en la moto y que también resultó herida, fueron atacados desde un vehículo que los interceptó. Rivera no estaba armado y su acompañante tampoco.

Uno de detenidos se entregó por su propia voluntad mientras que el otro fue demorado por la policía. Durante el transcurso de la tarde se realizará la audiencia de formulación de cargos.