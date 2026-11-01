Piedra del Águila se prepara para una nueva edición de la Fiesta Provincial de las Marrones Migratorias

Se desarrollará durante dos jornadas, el 6 y 7 de noviembre

La localidad de Piedra del Águila se prepara para recibir una nueva edición de la Fiesta Provincial “Marrones Migratorias – Limay Medio”, una propuesta que combina la tradición de la pesca con actividades culturales y recreativas para toda la comunidad.

El encuentro tendrá como escenario principal el Miniestadio y se desarrollará durante dos jornadas, el 6 y 7 de noviembre, con una programación que comenzará a las 18.30 y se extenderá hasta la madrugada.

La primera jornada contará con las presentaciones de Incógnitos Rock, Milla’s del Rock, La Guardia del Inty, La Brea, Cachumba y Chamaquito y su Conjunto.

El sábado 7, en tanto, la agenda musical incluirá a Cargo de Conciencia, Querencia, La Nota, Miguelito y su Conjunto, además de Sharon y los Camperos del Chamamé y Pichiches. Durante la noche también está previsto un sorteo de premios, programado para las 22.50.

La propuesta busca reunir a vecinos, visitantes y amantes de la música y la cultura regional, con una programación que contempla la participación de bandas locales, regionales y nacionales.

Además de los espectáculos musicales, el predio contará con food trucks y emprendimientos, sumando alternativas gastronómicas y comerciales para quienes participen de las jornadas.