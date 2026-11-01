Día de los Fieles Difuntos: habrá celebraciones de la Santa Misa en el cementerio de Plaza Huincul

Con motivo del Día de los Fieles Difuntos, que se conmemora el próximo lunes 2 de noviembre, la Comunidad Parroquial de Santa Teresita del Niño Jesús realizará dos celebraciones de la Santa Misa en la capilla ubicada en el Cementerio de Plaza Huincul.
Según informó la comunidad parroquial, las celebraciones se llevarán a cabo en dos horarios: la primera misa será a las 10:30, mientras que la celebración de la tarde está prevista para las 17:00.
La jornada estará dedicada a recordar y homenajear a los fieles difuntos, en un espacio de oración y encuentro para familiares y allegados que concurran al cementerio.