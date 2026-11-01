Copelco Cerca Tuyo: brindarán asesoramiento a vecinos del barrio General Manuel Belgrano

Con el objetivo de acercar la atención a sus asociados y facilitar la realización de distintos trámites.

La Cooperativa Copelco llevará adelante una nueva jornada de “Copelco Cerca Tuyo” en el barrio General Manuel Belgrano de Cutral Co, con el objetivo de acercar la atención a sus asociados y facilitar la realización de distintos trámites.

La actividad se desarrollará durante tres jornadas consecutivas: lunes 2, martes 3 y miércoles 4 de noviembre, en la sede ubicada en el barrio.

La atención será de 8:30 a 12:00, y estará destinada a brindar asesoramiento personalizado sobre trámites vinculados a la regularización de los servicios.