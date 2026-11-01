Neuquén realizó tres vuelos sanitarios de emergencia durante el fin de semana

Durante el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre

El Gobierno de Neuquén concretó tres vuelos sanitarios de emergencia durante el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, con el objetivo de garantizar la atención médica especializada a pacientes en estado crítico.

Los operativos fueron coordinados por la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, a cargo de Luciana Ortiz Luna, junto con la dirección Provincial de Aeronáutica.

El primero se realizó el sábado, con el traslado de una embarazada de 30 semanas desde el hospital de Junín de los Andes hasta el hospital Provincial Castro Rendón, en Neuquén capital.

El domingo se concretaron otras dos aeroevacuaciones. Una permitió trasladar desde Chos Malal a un niño con una patología respiratoria crítica, también hacia el Castro Rendón. La tercera intervención se activó en Piedra del Águila para asistir a un paciente que había sufrido un infarto agudo de miocardio.

En este último caso, el paciente fue trasladado en helicóptero sanitario hasta la capital provincial. Debido a la urgencia, se utilizó el Parque Jaime de Nevares como punto alternativo de aterrizaje para facilitar su derivación a una clínica. Actualmente permanece internado en terapia intensiva.