Cutral Co: la escuela N.º 5 y el CPEM 20 suspendieron las clases del turno mañana tras el homicidio ocurrido en el barrio

Además, desde la institución señalaron que se evaluará la situación para determinar si están dadas las condiciones para desarrollar las actividades del turno

La escuela Nº 5 y el CPEM 20 de Cutral Co resolvieron suspender las actividades escolares correspondientes al turno mañana de este lunes 2 de noviembre, luego del violento episodio ocurrido el domingo por la tarde en el barrio Daniel Sáez, en cercanías de los establecimientos educativos.

La medida fue comunicada a las familias con el objetivo de resguardar la seguridad de los niños, estudiantes, docentes, personal y demás integrantes de la comunidad educativa.

El hecho que motivó la decisión ocurrió en el sector de las calles 22 de Octubre y Limay, donde un hombre fue asesinado con armas de fuego y una mujer resultó herida. Ambas personas circulaban en una motocicleta cuando fueron atacadas a tiros. El rodado fue posteriormente secuestrado.

En el caso de la escuela N.º 5, el Equipo de Gobierno difundió un comunicado durante la noche del domingo en el que explicó que, debido a los acontecimientos de público conocimiento registrados en las inmediaciones de la institución, se resolvió suspender las clases del turno mañana.

Además, desde la institución señalaron que se evaluará la situación para determinar si están dadas las condiciones para desarrollar las actividades del turno tarde y que cualquier novedad será comunicada oportunamente.

Por su parte, el CPEM 20 también dispuso la suspensión de las clases durante el turno mañana, en el marco de las medidas preventivas adoptadas tras el episodio de violencia registrado en ese sector de la ciudad.