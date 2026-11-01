Milei visitó Neuquén para inaugurar un nuevo auditorio evangélico

Jesús es Rey, conducida por el pastor Hugo Márquez, padre de la senadora nacional Nadia Márquez.

El presidente Javier Milei visitó este sábado Neuquén para participar de la inauguración del nuevo auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey, conducida por el pastor Hugo Márquez, padre de la senadora nacional Nadia Márquez.

Del acto participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y la senadora Nadia Márquez.

Durante la ceremonia, Milei destacó el trabajo de la congregación y afirmó: «Nosotros aplicamos la moral como política de Estado». También sostuvo que «el camino de la política tradicional culmina siempre en un desastre».

La inauguración del nuevo espacio forma parte de un proyecto que demandó 15 años de trabajo por parte de la comunidad religiosa.

La visita presidencial se produjo apenas dos semanas después de su anterior paso por Neuquén, cuando participó de la Expo Argentina Oil & Gas Patagonia 2026.