MARÍA CONA

QEPD

30.10.1944 – 31.10.2026

El Consejo de Administración y el Cuerpo de Delegados de Copelco Limitada participan el fallecimiento de su asociado y comunican que sus restos, velados en sala “A” de Alberdi y Belgrano de la ciudad de Cutral Co, serán inhumados el día 01/11/2026 a las 15:00 horas en la necrópolis de Cutral Co. Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco Sepelios.

En memoria de nuestra querida Mamá y abuela. Hoy nos toca despedirte con el corazón lleno de tristeza, pero también de amor y agradecimiento por todos los momentos compartidos. Gracias por cada abrazo, cada consejo y cada recuerdo que nos dejaste.

Siempre vas a vivir en nuestros corazones y nunca vamos a olvidar todo lo que significaste para nosotros. Te vamos a extrañar muchísimo, abuela. Que descanses en paz. Tu recuerdo será eterno.