El CDI Gajitos de Ternura abre las preinscripciones para el ciclo 2027

El trámite se llevará adelante del 2 al 6 de noviembre

El Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Gajitos de Ternura anunció el inicio del período de preinscripciones para el ciclo lectivo 2027. La convocatoria está destinada a las familias con niños y niñas que, en marzo del próximo año, tengan entre 3 meses y 3 años de edad.

Según se informó, el trámite se llevará adelante del 2 al 6 de noviembre, en el horario de 8:30 a 14:30.

Desde la institución indicaron que las familias interesadas deberán presentarse con el Documento Nacional de Identidad (DNI) en mano, ya que será el único requisito solicitado para realizar esta instancia de preinscripción.