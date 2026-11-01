Cutral Co: asesinaron a un hombre y una mujer resultó herida de arma de fuego

La información se encuentra en desarrollo.

Un hombre falleció este domingo por la tarde en el barrio barrio Daniel Sáez, en las calles 22 de Octubre y Limay, de Cutral Co. Las dos personas circulaban en moto y fueron atacados con armas de fuego. La moto fue secuestrada.

La información fue confirmada desde el hospital, donde se constató el deceso del masculino. En tanto, una mujer ingresó con una herida de arma de fuego en una de sus manos.

Además, se registró un importante disturbio en la guardia del hospital, por lo que tuvo que intervenir personal policial para contener la situación.

Hasta el momento no trascendieron detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el hecho ni sobre la identidad de las personas involucradas.

La información se encuentra en desarrollo.