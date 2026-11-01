Cutral Co: se llevaron una moto del CPEM 51 y piden colaboración para encontrarla

Es una herramienta que utilizaba para poder estudiar y trasladarse.

Una familia solicita la colaboración de la comunidad para poder recuperar una moto Korven Energy de color blanca, que fue sustraída del patio de ingreso al CPEM 51, donde se encontraba una alumna del establecimiento.

Según se informó, el hecho ocurrió en el sector de ingreso de la institución, un lugar que cuenta con cámaras públicas de vigilancia. La familia espera que las imágenes puedan contribuir a identificar a quienes se llevaron el rodado y establecer hacia dónde fue trasladado.

También señalaron que no sería la primera vez que se registran hechos de sustracción de pertenencias en el lugar, por lo que solicitaron que se pueda avanzar en el esclarecimiento del caso.

Más allá del valor material, la moto tiene un significado especial para la estudiante, ya que era una herramienta que utilizaba para poder estudiar y trasladarse.

Por este motivo, se solicita a cualquier persona que pueda aportar información sobre el rodado o que haya visto una moto Korven Energy blanca en circunstancias sospechosas que se comunique con la familia o dé aviso a las autoridades correspondientes.