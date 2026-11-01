Cutral Co fue sede de un Encuentro Nacional de Coros con agrupaciones de tres provincias

Del encuentro participaron el Coro Ramallo, Coro Amulén, Coro CALF, Coro Reencuentro y Ensamble Vocal Huincul

El Centro Cultural José H. Rioseco fue escenario este sábado de un Encuentro Nacional de Coros que reunió a agrupaciones de Neuquén, Río Negro y Buenos Aires, en una jornada dedicada a la música y al canto coral.

Del encuentro participaron el Coro Ramallo, Coro Amulén, Coro CALF, Coro Reencuentro y Ensamble Vocal Huincul, que compartieron sus interpretaciones ante el público presente.

La actividad contó con el acompañamiento de la subsecretaria de Cultura y Educación, Cintya Ferreyra Mesa, quien destacó el valor de la música coral como espacio de encuentro e integración entre personas con distintas voces y trayectorias.

“El coro se constituye de distintas voces muy heterogéneas, todas muy privilegiadas, que dejan las diferencias y se unen en una armonía que hoy tuvimos el placer de disfrutar. Nos fuimos maravillados”, expresó la funcionaria.

Por su parte, Sebastián Chiste, director del Coro Amulén, explicó que la iniciativa surgió de un grupo independiente y se enmarca en los preparativos por los 40 años de trayectoria de la agrupación.

“Empezamos a transitar los 40 años de vida del coro y es muy importante concretar este tipo de evento en un lugar tan especial como el Centro Cultural José Héctor Rioseco”, señaló.

El encuentro permitió reunir a distintas agrupaciones corales y fortalecer los espacios de intercambio cultural, con Cutral Co como punto de encuentro para artistas de diferentes localidades del país.